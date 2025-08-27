Россияне резко изменили отношение к банковским вкладам

Исторически высокие процентные ставки дали возможность российским домохозяйствам накопить рекордную сумму банковских депозитов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, проанализировавшее данные Банка России.

Оно отметило, что с января по июль вклады физических лиц выросли на 8 процентов и достигли 43,6 триллиона рублей (542 миллиарда долларов). В общей сложности объем вкладов и счетов россиян составляет 61,1 триллиона рублей.

Агентство обратило внимание, что рынок депозитов бурно развивался в течение последних двух лет после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку до рекордного 21 процента, чтобы сдержать инфляцию в перегретой экономике. Однако масштабные госрасходы обеспечили такой рост потребительских цен, который более чем вдвое превысил целевой показатель в 4 процента.

Издание констатировало, что ситуация с депозитами ознаменовала резкое изменение отношения граждан РФ к банковским вкладам по сравнению с тем, что было в 1990-е годы, когда многие россияне не раз лишались сбережений. Однако, как отметило Bloomberg, травма постсоветских десятилетий все еще жива, и время от времени появляются слухи о планах государства заморозить вклады. Это вынуждает Банк России снова и снова отрицать подобные намерения.

Приток капитала продолжился даже после того, как регулятор перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Рублевые депозиты вошли в тройку самых доходных местных инвестиций с начала конфликта на Украине. И хотя в 2024 году россияне приобрели рекордное количество золота, эквивалентное примерно четверти годовой добычи страны, именно депозиты остались более популярным вариантом благодаря простоте использования и государственному страхованию.

По данным ЦБ, десять крупнейших банков России понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Во второй декаде августа она уменьшилась до 15,85 процента годовых.