Впервые с 2020 года рост зарплат в России начал замедляться

В июне 2025 года средняя номинальная зарплата в России достигла уровня в 103 тысячи рублей, что на 15% больше, чем в 2024-м. Однако впервые с 2020 года рост зарплат начал замедляться, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Для сравнения: в 2022 году рост зарплат год к году составил 12%, в 2023 — 14%, в 2024 — 15,3%.

Снижение роста зарплат было зафиксировано и в мае 2025 года, когда заработок увеличился на 14,5% против 18% в мае 2024-го. До этого замедление наблюдалось только в сегменте реальных зарплат — заработка физлица с учетом инфляции, в условиях когда расходы растут быстрее доходов. Среднее номинальное жалованье, в свою очередь, продолжало расти ускоренными темпами.

Текущее замедление роста зарплат связано с охлаждением деловой активности после стадии бурного подъема в 2022-2023 годах, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Компании осторожнее дают прибавки, столкнувшись с реальностью дорогих кредитов и охлажденным потребительским спросом.

В Росстате на вопрос газеты о причинах происходящего пояснили, что заняты только сбором данных без предоставления аналитики. Издание обратилось в Минтруд.

На деле 103 тысячи рублей получают в России менее 50% работников, утверждает ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, более релевантным в этом вопросе является другой показатель — медианная зарплата, отражающая тот уровень, выше и ниже которого получают 50% сотрудников. По данным «СберИндекса», в июне она составила 66 тысяч рублей.

Что касается сегментов экономики, где зарплаты растут быстрее, сегодня это оборонно-промышленный комплекс, IT-сектор, производство и строительство, утверждает заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, снижение роста зарплат в будущем в первую очередь затронет административный персонал, маркетинговую сферу и неквалифицированный рабочий труд.

Подытоживая, Чернов из Freedom Finance Global утверждает, что в ближайшие месяцы замедление роста зарплат продолжится, поскольку жесткая политика ЦБ и уменьшение корпоративной прибыли толкают бизнес к экономии. Однако в тех сферах, где существует дефицит кадров, жалованье будет расти. В целом происходящее может ослабить потребительский спрос, в частности на непродовольственные товары и услуги, а это, в свою очередь, способно привести к замедлению инфляции, добавляет эксперт.