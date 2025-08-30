В Сбере сформировали потребительские профили населения ДФО

В городах Дальневосточного федерального округа разрыв в потребительских расходах между разными группами населения может достигать 2,5 раз, следует из результатов исследования Сбера в преддверии X Восточного экономического форума.

© Газета.ru

По данным исследования, 13% населения Читы тратит в среднем 81 тыс. рублей в месяц, а 7% — не более 35 тыс. рублей. Также в Хабаровске 15% населения тратят 60 тыс. рублей, а 30% — до 26 тыс. рублей. В результате получается, что даже внутри одного города разрыв между «богатыми» и «бедными» может достигать 2,5 раз.

По словам управляющего директора, руководителя лаборатории «СберИндекс» Дария Цыплаковой, обычно жители ДФО совершают покупки в одних и тех же магазинах.

«Большая часть их расходов — обязательные траты на продовольствие, услуги ЖКХ и лекарства. В эту категорию входит 34% населения Анадыря, 17% жителей Хабаровска, 14% Благовещенска, 15% Якутска, 12% Улан-Удэ, 11% Владивостока и Южно-Сахалинска», — сказала она.

Исследование показало, что 12% населения ДФО тратят значительные суммы на маркетплейсах, 8% — на общепит, 5% — в винных магазинах, а еще 4% — на одежду.

Также, по данным исследования, в Магадане, Владивостоке, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске выше расходы, разнообразие посещаемых магазинов и доля необязательных расходов.

Кроме того, исследование показало, что жители региональных столиц ДФО чаще пользуются личным транспортом, тратя на эту категорию 16% в месяц от своих доходов. В Чите доля трат на такси и каршеринг составляет 14%, а в Магадане – 12%.