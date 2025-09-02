В Минфине высказались о прогрессивной шкале НДФЛ для нерезидентов

В Минфине посчитали нецелесообразным введение прогрессивной шкалы НДФЛ для налоговых нерезидентов со ставками от 30% до 39%, предложенной ранее «Деловой Россией», пишет Forbes.

Ведомство считает, что из-за непродолжительного периода применения дифференцированных ставок пока не требуется вводить какие-либо изменения. В свою очередь «Деловая Россия» мотивировала свои предложения тем, что ранее для резидентов была введена прогрессивная шкала налогообложения от 13 до 22%. Поэтому аналогичную меру, по мнению организации, следует распространить и на сотрудников российских компаний, проживающих за рубежом.

По действующим правилам работодатели уплачивают НДФЛ за нерезидентов в размере 30% или по стандартной пятиступенчатой шкале при определенных условиях. Стандартные ставки применяются к удаленным сотрудникам при закреплении дистанционного формата в договоре и к иностранцам с особым статусом.

Налоговыми нерезидентами признаются лица, включая российских граждан, проводящие в стране менее 183 дней в году. Разница между ставками всегда была соразмерной, и эту норму необходимо восстановить после повышения налогов для резидентов, заявил Forbes глава «Деловой России» Алексей Репик.

Руководитель организации пояснил, что проживающие за рубежом граждане потребляют меньше российской продукции и в меньшей степени поддерживают отечественную экономику. Кроме того, выбравшие работу из других стран люди слабее разделяют приоритеты развития страны, добавил Репик.

Советник BGP Litigation Элина Бурыкина отметила, что основная цель инициативы — увеличение ставок для удаленных нерезидентов, что сделает их дороже для российских работодателей. Это повысит конкурентоспособность проживающих в России сотрудников, особенно в IT-сфере, которая активно нанимает релокантов.

Партнер группы услуг в области управления персоналом Kept Донат Подниек указал, что многие компании в 2024 году добавили условие о дистанционном формате в трудовые договоры для применения резидентских ставок ко всем «удаленщикам». Применение стандартной шкалы позволило работодателям сохранить отношения с переехавшими сотрудниками на дефицитном рынке труда, добавила партнер налоговой практики «Тедо» Карина Худенко.

Директор департамента налогов и права ДРТ Ирина Андрончева пояснила изданию, что специфика работы не всегда позволяет применять дистанционный формат, но сотрудники могут стать нерезидентами из-за командировок или личных причин. В таких случаях все вознаграждение облагается по ставке 30%.

С точки зрения бюджета инициатива логична, поскольку повышение ставок для резидентов привело к существенному росту сборов НДФЛ за прошлый год, считает Подниек. Однако введение прогрессивной шкалы для нерезидентов усложнит администрирование из-за рисков роста задолженности, поскольку о необходимости доплаты налога нерезидент может не знать, отметил он.

Старший юрист Verba Legal Андрей Шептий считает, что распространение прогрессивной шкалы на нерезидентов соответствует принципу равенства налогообложения. Сейчас высокодоходный резидент может платить 22%, а нерезидент независимо от дохода — 30%, указал он.