Москвичам придется платить больше налогов

В 2026 году кадастровая стоимость жилья в Москве увеличится в среднем на 23 процента. Это означает, что налог на имущество также вырастет, передает РИА Новости со ссылкой со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Consul Group Сергея Пивоварчика.

В 2025 году мэрия столицы заказала новую государственную кадастровую оценку недвижимости. Новые показатели кадастровой стоимости, на основе которых рассчитывают налог на имущество, вступят в силу со следующего года. Уже в 2027 году москвичи будут платить налоги в соответствии с обновленной оценкой.

По словам Пивоварчика, в этот раз госоценка охватила 4,4 миллиона жилых объектов общей кадастровой стоимостью 68,3 триллиона рублей — это на 23 процента больше, чем в прошлую оценку в 2023 году.

«В среднем каждый москвич за 2026 год заплатит на 23 процента больше по налогу на имущество, чем за 2025 год», — отметил эксперт.

Больше всего кадастровая стоимость поднимется в Зеленограде (плюс 52,2 процента), Новой Москве (42,2 процента) и в центре города (26,3 процента). При этом локацией с самой высокой кадастровой стоимостью квадрата остается ЦАО (486,5 тысячи рублей), а с самой низкой — Новая Москва (183,3 тысячи рублей).

