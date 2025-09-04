«Будет еще хуже»: россиян предупреждают о серьезных подорожаниях

Новая волна роста цен уже на пороге. Руководитель Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов уверен, что подорожание затронет большинство товаров, передает «Царьград».

По словам собеседника, стоимость картошки, хлеба и всех хлебобулочных изделий, включая выпечку, обязательно повысится. Он подчеркнул, что молочный сектор традиционно растет каждый год, возможно, в этом году даже чуть сильнее. Что касается мяса, то свинина уже начала дорожать примерно на 7-10%, заявил Виноградов. По его мнению, до конца года можно будет увидеть еще около 10% роста.

Он отметил, что в России подорожает и бензин – примерно на 5-7%. Рост цен связан с дороговизной кредитов для производителей, погодными условиями, проблемами с валютными переводами и санкциями, заявил эксперт. Он считает, что в следующем году ситуация ухудшится.

Ранее Росстат сообщил, что снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен. Как отмечалось, падение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа, на 0,05% с 22 по 28 июля и также на 0,05% с 15 по 21 июля.