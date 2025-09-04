ЦБ рассказал, как избежать случайной блокировки банковской карты

Банк России разъяснил, что делать, чтобы банк не посчитал денежный перевод за сомнительный и не заблокировал карту. Регулятор сообщил, что этот вопрос задают его подписчики в соцсетях.

В ЦБ отметили, что причины блокировки счета могут быть разными: налоговые проблемы, попадание в базу данных дропов, подозрения банка по антиотмывочному закону. Даже законопослушные люди могут случайно оказаться втянутыми в мошенническую схему или вызвать у банка подозрения. Чтобы избежать проблем, нужно следовать следующим правилам:

никогда не переводить деньги по просьбе незнакомых людей;

если пришли деньги якобы по ошибке, нельзя переводить их обратно самостоятельно. Следует обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя;

никому не давать свою банковскую карту и не передавать доступ в онлайн-банк;

стараться не переводить деньги незнакомцам, особенно не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может посчитать такие переводы подозрительными;

если вы все же переводите деньги кому-то, обязательно указать назначение платежа. Это поможет банку понять ситуацию и избежать лишних вопросов;

избегать использование пиратских сайтов, нелегальных казино, анонимных криптообменников и других теневых сервисов. Такие платежи могут привести к блокировке счета и вовлечению в преступные схемы;

при изменении персональных данных (фамилия, телефон, адрес) своевременно сообщить об этом в банк;

при ведении предпринимательской деятельности не допускать налоговых задолженностей и делать все прозрачно. Операции по предпринимательскому счету на счете физлица могут вызвать вопросы у банка.

Если банк ограничил доступ к счету или карте, то вам обязаны сообщить основание для этого и указать, как восстановить доступ.

Если доступ ограничили по 115-ФЗ (антиотмывочный закон), уточнить в банке причину блокировки и подготовить необходимые документы. Если банк отказывается пересмотреть свое решение, обратиться в Межведомственную комиссию через интернет-приемную.

Если доступ ограничили по 161-ФЗ (закон о противодействии финансовым преступлениям), то реквизиты попали в базу данных Банка России. Это решение можно обжаловать двумя способами: