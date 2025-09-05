На штрафы и пени по кредитам предложили ввести мораторий

Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении моратория на штрафы и пени по кредитам. Документ 5 сентября опубликован в электронной базе палаты.

Мораторий предлагается ввести с 1 января 2026 года на два года. Распространяться его действие будет на штрафы и пени по кредитам до 500 тысяч рублей и по ипотекам до 12 миллионов, следует из проекта закона.

В пояснительной записке также уточняется, что действие моратория распространяется на потребительские и ипотечные договоры, заключенные до дня вступления в силу законопроекта, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 января 2026 года

