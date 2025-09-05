ЦБ оценил идею ограничить число банковских карт россиян

Руководство Центробанка (ЦБ) поддерживает идею ограничить предельно допустимое число банковских карт до десяти на одного человека. Об этом заявил заместитель председателя российского регулятора Алексей Гузнов, его слова приводит ТАСС.

Подобная инициатива, полагает он, поможет усилить борьбу с финансовыми мошенниками, в частности с дропперами. Последние часто используют банковские карты или счета для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денежных средств.

В этом плане ограничение предельно допустимого числа карт на человека станет важным шагом в борьбе с подобными злоумышленниками, отметил Гузнов.

«Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством», — резюмировал зампред ЦБ.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили о завершении подготовки правительством порядка 20 дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с финансовым и кибермошенничеством. Среди них в том числе оказалось ограничение предельно допустимого количества банковских карт до десяти на человека. Новые механизмы борьбы со злоумышленниками, как уточнял глава Минцифры Максут Шадаев, внесут на рассмотрение в Госдуму осенью 2025 года.