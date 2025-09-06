Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

Юрист Артем Давыдовский рассказал в разговоре со «Звездой», к каким мерам может прибегнуть работодатель за систематические опоздания на работу сотрудника.

«Трудовой кодекс такого термина, как опоздание на работу, не квалифицирует, но он содержит общее понятие - это нарушение дисциплины труда. В частности, в эту категорию попадает любое отсутствие сотрудника на рабочем месте в рабочее время. Данные действия квалифицируются по статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации», - начал специалист.

Когда работодатель замечает, что сотрудника нет на рабочем месте, он может вынести дисциплинарные замечания, выговор и даже уволить. Давыдовский напомнил, что дисциплинарные наказания также регламентируются Трудовым кодексом в 192 статье.

«Увольнение за опоздание на работу – это самая высокая максимальная мера, и применять ее работодатель может только за систематические нарушения. Это предусмотрено пунктом 5, частью 1, статьи 81 ТК РФ», - добавил юрист.

Для этого нужно, чтобы каждый проступок был документально зафиксирован, также должно быть проведено расследование по данному факту. Для этого опоздавшему работнику нужна объяснительная. После этого работодатель индивидуально принимает в каждом случае, учитывая причины, привлечение к дисциплинарной ответственности, либо об ее освобождении.

«Нельзя работника наказывать, если у него опоздание было по уважительным причинам. В частности, все уважительные причины должны быть подтверждены документально. Либо какие-то справки, выписки, либо еще что-то», - сказал Давыдовский.

В законодательстве не регламентируется перечень уважительных причин, однако работодатель в праве самостоятельно принимать решение по поводу уважительности, либо неуважительности какой-либо из причины.

Депутат Алексей Говырин ранее сообщил о том, что с наступлением осени в России меняется сразу несколько мер, которые связаны с расчетом оплаты работу в ночную смену или вычисления среднего заработка. Также изменены формы договоров и фискальные чеки.

Председатель Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что новый порядок расчета среднего заработка не отразится на отпускных. Отличие нового механизма расчета выходного пособия состоит в том, что выплаченное работнику поощрение также будет учитываться.