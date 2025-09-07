Любой вызов с номера, отличного от кода +7, может быть мошенническим и представляет опасность. Об этом рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, передаетТАСС.

Эксперт отметила, что все внутрироссийские телефонные вызовы происходят с номера, начинающегося на +7. Другие номера опасны, поскольку звонят из-за рубежа. Проверить, из какой страны звонок можно в интернет-поисковике или справочном сервисе.

Любая коммуникация с гражданами или клиентами осуществляется только с официальных номеров. Они всегда размещены на официальных ресурсах организации или компании в разделе «контакты».

Однако мошенники активно пользуются технологиями подмены номеров и звонят из любой точки мира через виртуальные АТС и sim-боксы (программно-аппаратные комплексы).

«Поэтому самый верный способ защититься от мошеннических звонков — не брать трубку с незнакомых номеров», — сказала Пожарская.

По ее словам, если информация важная, то звонящий воспользуется другим способом для ее передачи. Это может быть заказное письмо, СМС, повестка и т.д.