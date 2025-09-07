В "СберНПФ" назвали размер пенсии для никогда не работавших россиян

Газета.Ru

В России пенсию получат даже граждане, которые никогда не работали. Об этом рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

Назван размер пенсии никогда не работавших россиян
© Global Look Press

По ее словам, такой категории граждан платят социальную пенсию по старости. На выплату могут рассчитывать россияне без трудового стажа и отработавшие меньше 15 лет, а также не накопившие 30 пенсионных баллов.

«Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия», — говорится в материале.

В статье уточняется, что в этом году социальная пенсия по старости составляет 8 824,08 руб. Оформить ее можно через Социальный фонд России, МФЦ или «Госуслуги». Если же совокупный доход гражданина меньше прожиточного минимума пенсионера, он может рассчитывать на доплату. В 2025 году пенсионер получит по меньшей мере 15 250 руб.

Россияне рассказывали, что хотели бы выйти на пенсию до 65 лет. Согласно результатам опроса НПФ Эволюция и проекта по финансовому просвещению «ГраФин», треть опрошенных (34%) планируют уйти на заслуженный отдых в период от 45 до 55 лет, 29% респондентов — в период от 55 до 65 лет, а 13% респондентов и вовсе рассматривают для себя возможность перестать работать на пике карьеры.

3