Участились случаи блокировки банковских карт

Клиенты банков стали чаще жаловаться на блокировки своих счетов и карт. Некоторые продавцы в небольших магазинах и на рынках даже отказались от переводов по номеру телефона от "незнакомцев" и перешли на наличные. Кого на самом деле касаются блокировки, как их избежать и что нужно делать, чтобы банк не посчитал перевод за сомнительный, рассказали в Банке России.

© Российская Газета

Причины блокировок могут быть разными: это и подозрения банка по антиотмывочному закону, и попадание в базу дропперов, то есть лиц, которые участвуют в обналичивании украденных мошенниками денег за вознаграждение. С блокировками счетов сталкиваются и законопослушные клиенты.

"Чтобы избежать неприятностей, стоит, во-первых, никогда не нужно совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей. И конечно, никому не стоит передавать свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк. Во-вторых, нельзя возвращать самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя", - рекомендуют в Банке России.

В регуляторе советуют не переводить деньги незнакомцам, в том числе не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может посчитать это подозрительным. Если и осуществили перевод, например за оплату услуги или сделали подарок коллеге, обязательно следует указать назначение платежа для прозрачности.