Россияне будут массово снимать деньги с вкладов: названа причина

По мнению экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), переход к цифровой валюте может привести к существенному снижению объемов депозитов в традиционных банках.

В статье, опубликованной в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина, подробно рассмотрены основные риски и последствия появления цифрового рубля для банковской системы, сообщает ИА DEITA.RU.

Ученые отмечают, что основным фактором, способствующим переходу россиян на цифровую валюту, станет сочетание повышенной безопасности и удобства, в частности — бесплатные переводы между пользователями. Эти параметры делают цифровой рубль привлекательным средством хранения и проведения платежей.

Однако, по оценкам экспертов, наиболее уязвимыми окажутся небольшие кредитные организации. Аналитические данные показывают, что с приростом цифрового рубля на каждый дополнительный миллиард рублей, депозиты в небольших банках могут уменьшаться на 800 миллионов рублей. В то же время потери у крупных банков станут менее значительными — около 300 миллионов рублей на миллиард цифровой валюты.

Несмотря на возможные потери, авторы статьи подчеркивают, что внедрение цифрового рубля будет длительным, постепенным процессом. Такая эволюция позволит финансовым учреждениям адаптироваться к новым реалиям, пересматривать свои бизнес-модели и выстраивать стратегии для сохранения клиентской базы.

Специалисты обращают внимание, что в зоне наибольшего риска окажутся так называемые проблемные банки, имеющие высокую долю просроченной задолженности по кредитам. Клиенты таких организаций зачастую испытывают высокий уровень недоверия и боятся потерять свои сбережения в случае отзыва лицензии банка. В результате, при появлении удобного и выгодного аналога в виде цифрового рубля, вкладчики таких банков будут особенно склонны переводить свои средства в новую форму денег, чтобы снизить денежные риски.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин оценивает возможный отток депозитов в размере от 5% до 20%, особенно в первые годы после официального внедрения цифрового рубля. Это связано с тем, что на старте проекта интерес к новой технологии будет наиболее высок, и часть клиентов быстро воспользуется преимуществами цифровой валюты.

Тем не менее, представители Центрального банка РФ выступают с менее пессимистичными прогнозами. В пресс-службе регулятора отмечают важные ограничения, которые минимизируют риск массового вывода средств из традиционных банков. В частности, цифровой рубль не будет приносить проценты, что снижает его привлекательность для долгосрочного хранения. Кроме того, ежемесячный лимит на пополнение цифрового счета со своего банковского депозита составит всего 300 тысяч рублей. По мнению Банка России, в совокупности эти меры значительно снижают вероятность масштабного оттока депозитов.

Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков обращает внимание, что более серьезной проблемой для банков станет не столько отток денежных средств с депозитов, сколько вывод средств с расчетных счетов физических и юридических лиц. Эксперт прогнозирует, что в первые годы работы цифрового рубля порядка 10 триллионов рублей могут быть переведены на цифровые счета, что окажет давление на ликвидность банков.

Чтобы противостоять этому вызову, финансовым организациям придется повышать процентные ставки по депозитам, а также внедрять конкурентоспособные финансовые продукты и сервисы, способные удерживать клиентов. Таким образом, внедрение цифрового рубля создаст новые экономические условия, стимулирующие развитие банковской системы и изменяющие привычные модели взаимодействия с клиентами.