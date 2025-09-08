Бюджетникам анонсировали повышение зарплат

С 1 октября 2025 года в России у работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, будут проиндексированы оклады.

Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), отметив, что размер повышения составит 7,6%.

Уточняется, что речь идёт именно о сотрудниках федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений и органов, а не региональных или муниципальных организаций.

Также соответствующая индексация касается гражданского персонала воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тыс. рублей.

Также сообщалось, что с 1 октября в России вырастут пенсии у бывших военных и силовиков.