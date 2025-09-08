В России подорожают абонементы в фитнес-клубы

Цены на абонементы на фитнес в начале 2026 года вырастут в среднем на 15%. Такой прогноз озвучила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с NEWS.ru.

© Чемпионат.com

По её словам, пик роста стоимости придётся на январь-февраль будущего года. Это продолжение текущей тенденции: с начала 2025 года цены уже выросли в среднем на 9-10%. При этом лишь 24% компаний смогли избежать повышения тарифов в этом году.

Основная причина грядущего скачка цен — низкая маржинальность бизнеса и растущие издержки. По итогам первого полугодия 2025 года рентабельность фитнес-клубов в среднем составила всего 7-9%, что эксперты оценивают как крайне низкий показатель.

С начала 2025 года затраты фитнес-клубов значительно увеличились: арендные платежи выросли на 8-9%, коммунальные услуги подорожали на 10%, стоимость оборудования и его обслуживания — на 12-13%.

Силина уточнила, что рост расходов связан с несколькими ключевыми факторами: двузначными темпами увеличения затрат в течение года, повышением МРОТ и обязательных социальных взносов, а также высокой стоимостью кредитов.