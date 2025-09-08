Соцфонд рассказал, когда больничный не будет оплачен

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен, если гражданин продолжает работать в другом месте, получая за это доход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Соцфонда РФ.

"Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности <…> по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется", – говорится в документе.

В Соцфонде уточнили, что предписанное врачом освобождение от трудовой деятельности распространяется на все работы заболевшего. Там добавили, что в противном случае сотрудник получил бы дополнительный финансовый стимул злоупотреблять возможностью ухода на больничный.

"При этом несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи", – заключили в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что дни запланированного отпуска не сгорают, если трудящийся находился во время них на лечении. Работодатель в данном случае обязан перенести отдых на другое время или предоставить его сразу после выздоровления сотрудника.