Повышение МРОТ до 50 тысяч: в Госдуме оценили идею

Увеличение минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей приведет к росту затрат на производство товаров, выполнение работ и оказание услуг. Об этом заявила aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам собеседницы издания, по поручению президента, минимальный размер оплаты труда к 2030 году сравняется или будет выше 35 тысяч рублей. Сегодня власти уже заложили 21% повышения на 2026 год, отметила депутат. Как уточнила Бессараб, минимальный размер оплаты труда растет «с достаточно серьезными темпами».

Она отметила, что повышение МРОТ приведет к росту зарплат в целом. По словам парламентария, МРОТ — это первый тарифный разряд. При его увеличении вся сетка подтянется под этот минимум.

«В среднем зарплаты могут вырасти на 15−17%. Это амбициозные, но выполнимые задачи. А предложение о 50 тысячах — это, на мой взгляд, такой просто вброс. Такое увеличение повлечет рост себестоимости продукции, товаров, товаров услуг», — подчеркнула Бессараб.

Каждый год минимальный размер оплаты труда индексируют на федеральном уровне: с 1 января 2025 года он вырос до 22 440 рублей в месяц.