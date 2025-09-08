Дачникам напомнили о штрафах за унесенные из леса деревья

Самовольное извлечение лесных насаждений в личных целях грозит штрафом. Об этом изданию RT напомнила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Нарушение касается выкапывания, повреждения или спиливания любых деревьев в лесу. Под санкции подпадают как молодые, так и возрастные насаждения. Административная ответственность наступает с 16 лет. Дерево и оборудование, с помощью которого его извлекали, изымаются, а размер штрафа составляет от трех до четырех тысяч рублей. Если лицо нарушает закон при исполнении своих должностных обязанностей, то сумма штрафа увеличивается до 20-40 тысяч рублей, предупреждает юрист. Для юридического лица сумма взыскания вырастет до 200-300 тысяч рублей. В случае, если в результате действий человека был поврежден краснокнижный вид, виновнику грозит уголовная ответственность, уточнила Георгиева.

Штраф может быть наложен и за сруб дерева на собственном дачном участке. Для этого требуется разрешение госорганов, а использование специальных технических средств запрещается. Без согласования можно устранить засохшее дерево, пораженное вредителями или представляющее опасность для людей.