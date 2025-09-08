Россиян предостерегли от сбережений в некоторых валютах

В 2025 году доллар, как и евро, стал одним из самых надежных инструментов для хранения сбережений. Об этом заявил финансист Андрей Бархота. Его процитировало издание «Абзац».

По его словам, такие позиции были обеспечены устойчивым и выгодным курсом, а также отсутствием плавающей процентной ставки. При этом эксперт призвал не держать в иностранной валюте более трети семейных накоплений, если имеет место период повышенных рисков и западных санкций. Однако если международная обстановка стабилизировалась, то вложения в американскую и европейскую валюты можно увеличить до 50 процентов от всех инвестиций.

Бархота пояснил, что если больше половины сбережений хранится в валюте, то в случае рисков благосостояние быстро снижается. Безрисковая же ситуация возникает в условиях свободных котировок на бирже. В настоящее время они внебиржевые.

По мнению члена экспертного совета при комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислава Паулаускаса, в настоящее время на золото смотрят как на «страховку» от валютных рисков и санкций, поскольку его нельзя напечатать больше, как рубли или доллары. Эта особенность данного драгоценного металла обеспечивает его высокую надежность.