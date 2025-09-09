Россияне готовятся к новой волне девальвации рубля.

Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее словам, граждане ждут заметное ослабление рубля ближе к концу 2025 года, что отражается в их поведении по части валютных накоплений. Согласно данным Центрального банка России, за первое полугодие 2025 года объём сбережений россиян в наличной иностранной валюте вырос на 1,4 миллиарда долларов и достиг 93,5 миллиарда.

Этот показатель стал самым значительным приростом валютных накоплений граждан с 2022 года, что свидетельствует о возросшей обеспокоенности населения относительно стабильности национальной валюты.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Если обратиться к динамике предыдущих лет, то в 2022 году, особенно в первом полугодии, россияне активно наращивали валютные резервы — темпы роста достигли рекордных 14% по сравнению с 2021 годом. Однако начиная со второго полугодия 2022 года и вплоть до начала 2025 года объем валютных накоплений либо оставался на прежнем уровне, либо постепенно снижался.

Это говорит о том, что в течение длительного периода население не проявляло значительного интереса к увеличению валютных сбережений. Тем не менее, в первые шесть месяцев 2025 года ситуация изменилась: валютные накопления выросли на 2% по сравнению с концом 2024 года, несмотря на заметное укрепление рубля в этот период. Такой рост впервые за три года указывает на изменившиеся ожидания россиян относительно курса национальной валюты.

По мнению Мильчаковой, данный тренд свидетельствует о том, что население ожидает очередной девальвации рубля к концу текущего года. Дополнительным фактором, влияющим на поведение вкладчиков, стало снижение процентных ставок по рублевым вкладам, которое началось еще весной 2025 года и значительно ускорилось после июньского снижения ключевой ставки регулятора.

Банки, снижая доходность депозитов, прогнозируют замедление инфляции и, соответственно, дальнейшее уменьшение процентов по рублевым депозитам. Однако население относится к таким прогнозам с осторожностью и скептицизмом, не слишком доверяя стабильности рубля и ожидая ухудшения экономической ситуации.

Эксперт также отметила, что во втором полугодии 2025 года объем валютных сбережений россиян может увеличиться еще более существенно. С 1 июля были повышены тарифы на ЖКХ, что усилило инфляционные ожидания граждан.

По данным ЦБ и агентства «инФОМ», в августе впервые с мая текущего года наблюдается рост данной метрики, что дополнительно стимулирует спрос на валютные накопления как средство защиты от обесценивания рубля.

Мильчакова прогнозирует, что если к концу 2025 года курс доллара достигнет отметки 85–90 рублей, а средние процентные ставки по рублевым вкладам снизятся до диапазона 11–13,5% годовых, то общий рост валютных накоплений россиян по итогам года может составить от 3 до 5%.

Такой сценарий отражает сохраняющуюся неопределенность в экономике и желание населения минимизировать риски, связанные с возможным снижением покупательной способности национальной валюты.