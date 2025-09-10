Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

Индексация пенсий в России с 2026 года пройдет в два этапа. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Первый этап реализуют в феврале — он коснется выплат, исходя из фактической инфляции за этот год.

По словам Виноградова, предварительно, ее показатель может достичь девяти процентов.

«В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена ИПК составит 158,80 рубля», — отметил он.

Профессор уточнил, что индексация позволит частично компенсировать рост цен для пенсионеров. Второй этап повышения пенсий, как подчеркнул специалист, запланирован на апрель следующего года.

Как проверить накопительную пенсию: 5 способов узнать сумму и управляющую компанию

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».