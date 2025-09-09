В Госдуме высказались об идее изменить расчет трудового и страхового стажа

Сегодня в России «работа мамой» ценится очень высоко, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также высказалась об идее изменить расчет трудового и страхового стажа для матерей.

Ранее в Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком, до достижения им 1,5 года, в трудовой и страховой стаж в двойном размере.

На заседании, завершающем осеннюю сессию нижней палаты, рассматривался подобный вопрос, сообщила депутат. В частности, рассматривался законопроект, который предполагает снятие ограничений по нестраховому периоду, который засчитывается в страховой стаж для расчета пенсии женщинам.

«Если раньше учитывался период не более 6 лет, то теперь есть предложение, и оно будет принято, согласно которому всякие ограничения снимаются. То есть, в принципе, если мама будет находится в отпуске по уходу за ребенком свыше 6 лет, то этот период также будет учтен в страховой стаж», — поделилась Бессараб.

Говоря об учете индивидуальных пенсионных коэффициентов, парламентарий напомнила, что сегодня за каждый год ухода за первым ребенком до полутора лет матери назначают 1,8 балла, за второго — 3,6, а за третьего и последующих — 5,4.

Для сравнения сегодня средняя по России заработная плата — около 100 тысяч рублей, и с такой зарплатой можно до 4 баллов набрать. То есть "работа мамой", особенно многодетной, ценится государством очень высоко — Светлана Бессараб, депутат Госдумы.

Рассматривался, по ее словам, также вопрос об удвоении стажа при уходе матери сразу за двумя детьми. Сейчас в такой ситуации женщине назначается 1,8 балла за первого и 3,6 за второго ребенка за год, в стаж же засчитывается год и полтора, если она ухаживает за двойняшками.

«Было такое предложение об удвоении стажа, если мама ухаживает за двумя сразу. Я думаю, что можно будет такое решение принять, и маме близнецов, двойняшек, тройняшек тем более, учитывать двойной, тройной стаж, но что касается формулы "год за два" в обычной ситуации, думаю, что вряд ли это пройдет. У нас сегодня год за два учитывается при службе на специальной военной операции, то есть один день учитывается за два. Наверное, есть все-таки разница», — высказалась Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».