У россиян остался месяц на выбор формы получения льгот

Россияне, имеющие право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, могут выбрать форму получения этих услуг до 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Социального фонда России.

Поясняется, что граждане могут до конца сентября определиться, хотят ли они получать льготы в натуральной форме либо в виде денежной компенсации. Под первым, в частности, подразумевается выдача бесплатных лекарств, проезд на траспорте или путевки в санаторий.

Если человеку данные льготы не нужны, он может обратиться с заявлением в Соцфонд и получать вместо них выплату. Ее максимальный размер составит 1728,46 рубля в месяц. При этом можно выбрать способ получения по каждой льготе отдельно.