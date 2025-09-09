В России готовятся повысить штрафы за одно действие на рабочем месте

Лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская выступила за увеличение штрафов за курение на рабочем месте в 10 раз. С соответствующей инициативой она обратилась к Минтруду, передает РИА Новости.

Сейчас за курение в неположенных местах штрафуют на сумму от 500 до 1500 рублей. По словам автора обращения, нынешние штрафы не останавливают нарушителей, особенно тех, кто использует электронные сигареты.

Лещинская указала на необходимость поднять сумму штрафов для физических лиц до 5 000-15 000 рублей. Также она считает необходимым ужесточить ответственность работодателей за многократные нарушения запрета на курение в рабочих зонах. Кроме того, она предложила расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора для выявления и пресечения подобных нарушений.

Курение на рабочем месте негативно сказывается на продуктивности сотрудников, приводит к увеличению количества больничных и ухудшает атмосферу в коллективе, считает лидер общественного движения.

Как отмечается, комплекс мер, включая штрафы и контроль, может изменить ситуацию. Движение «Здоровое Отечество» готово предоставить свидетельства и аналитику, а также участвовать в обсуждении инициативы с Минтрудом. Цель – создать механизм противодействия курению и защитить здоровье миллионов граждан.