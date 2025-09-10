Россиянам назвали вакансии с зарплатой свыше 250 тысяч рублей

В настоящее время на российском рынке труда есть ряд вакансий с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Зарплата.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Подобный заработок предлагают, в частности, VIP-гардеробщику в Московской области. Соискатели на эту должность должны быть стрессоустойчивыми и дисциплинированными. Кроме того, от них требуется умение работать с элитными тканями и аксессуарами. Успешному кандидату будут платить премии за добросовестное выполнение рабочих обязанностей, а также предоставят социальный пакет и компенсируют проезд до места работы. Можно будет выбрать один из графиков: либо 3/3 или 3/2, но работать придется по 12 часов в сутки.

Ту же зарплату предлагают и химику-технологу промышленного осветления волос. Успешный кандидат будет получать от 250 тысяч рублей в месяц на руки. Возможен вариант с частичной занятостью, а рабочие часы нужно будет согласовать с начальством. От соискателей требуется опыт работы в этой сфере не менее года, а также наличие высшего или среднего специального профильного образования. В рабочие обязанности войдут подготовка списка реагентов, разработка и оптимизация формул для осветления волос, модернизация и доработка существующих составов. Для этого кандидат должен обладать знаниями основ химии и технологий промышленной обработки волос.

Зарплаты у некоторых россиян вырастут с 1 октября. Кто попал в список счастливчиков

Ранее аналитики сервиса «Зарплата.ру» составили список вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей в месяц. В рейтинг попали попали дизайнер интерьеров, косметолог, проектный юрист и операционный директор таксопарка. Наиболее высокооплачиваемой из вакансий стало предложение о работе проектным юристом. Успешный кандидат на эту позицию сможет рассчитывать на ежемесячный оклад до 800 тысяч рублей.