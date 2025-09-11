Россиянам объяснили смысл новых требований к оформлению кредитов

Центробанк запретит МФО и банкам предоставлять гражданам кредиты на основе доходов, которые они не подтвердили документально. Эта инициатива регулятора направлена в первую очередь на борьбу с закредитованностью населения – она остановит процесс бесконтрольной выдачи займов, объяснил юрист Александр Хаминский. В частности, прекратится практика, когда для оформления кредита достаточно отправить одно СМС-сообщение, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По сути, банкам запретят верить гражданам на слово, при этом сами финансовые организации категорически против новых требований. В своих аргументах они ссылаются на угрозу того, что россияне начнут брать займы в нелегальных фирмах.

«При этом сами банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают большое количество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно без явки в офисы, то есть вообще без всякой проверки кредитоспособности заемщика», — подчеркнул юрист.

Такая практика предполагает, что достаточно отправить СМС и стать обладателем очередного кредита, пояснил Хаминский. В результате такого допущения в этом году среди россиян резко выросла сумма просрочек по займам, причем в основном это затронуло не обеспеченные потребкредиты. Так, уже к середине текущего года просрочка составила рекордные 1,5 трлн рублей – это 5,7% от общего розничного кредитного портфеля физлиц, подчеркнул специалист.

По мнению юриста, новые требования ЦБ позволят ввести более взвешенную оценку финансовых возможностей заемщиков и помогут сократить закредитованность населения.

Напомним, до вступления в силу требований ЦБ банки и МФО могли ориентироваться на самозадекларированный доход при выдаче займов до 50 тыс. рублей и кредитов на покупку автомобиля под его залог. Однако ЦБ выявил случаи, когда люди указывали завышенные суммы доходов, не соответствующие их реальной платежеспособности. В связи с этим регулятор решил ввести запрет на использование анкетных данных о зарплатах.

При этом директор департамента банковского развития АБР Николай Тарасов заявил, что банки выступают против изменения существующей системы оценки доходов заемщиков при выдаче потребительских кредитов. По его словам, кредитные организации предлагают сохранить действующие методики оценки и использовать данные Росстата. Однако это противоречит дорожной карте ЦБ, утвержденной в августе 2025 года по поручению президента, которая предусматривает переход на официальные данные о доходах граждан.