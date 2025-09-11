В Госдуме предложили увеличивать пенсии россиян с 70 лет

Сегодня на рассмотрение в Госдуму вносится законопроект о снижении возраста, с которого гражданам полагаются повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Депутаты предлагают дифференцированный подход: увеличивать выплаты на 100% по достижении 70 лет, на 200% — по достижении 80 лет и инвалидам I группы, на 300% — по достижении 90 лет.

Депутаты Госдумы предлагают снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он рассказал, что идея законопроекта возникла в ходе приёма граждан, когда соответствующую проблему обозначил пенсионер из Луганска. Межфракционную инициативу внесут в Думу 11 сентября.

Сегодня 100%-ное повышение фиксированной страховой пенсии устанавливается для граждан, достигших 80-летия, или для инвалидов I группы.

При этом, по данным Росстата, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 72,8 года. Таким образом, существующий возрастной порог в 80 лет не позволяет многим гражданам реализовать право на повышенные выплаты.

«А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход... Необходим дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: достигшим 70-летнего возраста — на 100%, достигшим 80-летия или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим 90-летия — на 300%», — считает депутат.

В случае принятия закон может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

Напомним, с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907,7 рубля. Если право на надбавку появляется в одном месяце, то она отражается в выплатах со следующего. Например, в октябре получат дополнительные средства те, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также те, кто в этом месяце получил I группу инвалидности или ушёл с работы, выйдя на пенсию.

С 1 октября также будут проиндексированы военные пенсии и оклады. Об этом Нилов сегодня сообщил РИА Новости.

«1 октября будет проиндексировано денежное довольствие, в связи с чем будет проиндексирована и военная пенсия, также будут проиндексированы и оклады. У военных пенсий свой формат индексации — два раза в год: в начале года и 1 октября», — напомнил он.

Повышение военных пенсий коснётся не только Минобороны, но и всех остальных силовых структур. Проиндексированы также будут и ведомственные пенсии.

Ранее в Госдуме объяснили, как отсутствие трудового стажа отражается на пенсии россиян и в чём отличие страховой пенсии от социальной.