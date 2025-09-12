В России обсуждают новые льготы для инвесторов

11 сентября в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса (НК), который предлагает включать срок выбытия акции по договору займа с брокером или репо в общий срок владения ценной бумагой для получения льготы по уплате НДФЛ при долгосрочном владении (не менее пяти лет — FM). Первым внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Кроме того, сейчас в законе предусмотрена налоговая льгота, касающаяся владения акциями высокотехнологичного сектора. Инвестор не платит НДФЛ при реализации такой бумаги, если она находилась в его собственности не менее года. При этом важно, чтобы акция относилась к бумагам высокотехнологичного сектора в течение всего периода владения ею.

Согласно поправкам получение статуса «акции высокотехнологичного сектора» занимает некоторое время (примерно неделю после первичного размещения — FM), тем самым инвесторы, которые приобретают акцию в ходе листинга, не могут получить налоговую льготу. В отличие от инвесторов, которые приобретают подобные бумаги в ходе вторичных торгов, когда за бумагами уже закреплен соответствующий статус.

Авторы инициативы предлагают вместо требования об отнесении акций к категории бумаг высокотехнологичного сектора в течение всего периода владения ими ввести требование о том, что акции должны относиться к категории высокотехнологичного сектора в течение 365 дней до их реализации. В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Изменения в большей мере затронут крупных игроков: операции репо фактически станут альтернативой продажи, при этом «условия по владению ими для получения налоговых льгот нарушаться не будут», в то время как мелкие инвесторы почти не пользуются этим инструментом, обращает внимание начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

В широкой перспективе на долгосрочные инвестиции, скорее, влияет динамика ключевой ставки, курсы валют и сырьевые циклы, замечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. При этом предложенные меры, скорее, помогут решить существующие тонкие пробелы в законе, но они не простимулируют долгосрочные вложения, соглашается с ним главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.