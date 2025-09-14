Юрист Хаминский рассказал о налоговых вычетах по ИИС

Период повышенных процентных ставок по банковским вкладам для многих российских граждан может обернуться необходимостью уплаты налогов на доходы по этим депозитам.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее словам, российские банки выплачивают проценты по вкладам без автоматического удержания налога, что означает, что обязанность по расчету и уплате налога ложится на плечи самих вкладчиков.

Федеральная налоговая служба в свою очередь осуществляет расчет суммы налога на основе данных о доходах и в конце года направляет налогоплательщикам уведомления с информацией о сумме платежа.

В этой связи, эксперт рекомендовала периодически проверять личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства, чтобы не пропустить соответствующие уведомления и своевременно подготовиться к уплате налога.

По ее мнению, разумным шагом будет не тратить все полученные проценты сразу, а отложить часть средств, которая, скорее всего, потребуется для уплаты НДФЛ. Срок уплаты налога за доходы, полученные в 2024 году, заканчивается 1 декабря 2025 года, так что важно иметь достаточно средств до этого времени.

Что касается необлагаемой суммы процентов, то в 2024 году она составляет 210 тысяч рублей. Этот порог рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки Центрального банка, установленной на уровне 21%, и базового налогового вычета на 1 миллион рублей вклада.

Данная сумма применяется к суммарному доходу от всех вкладов налогоплательщика во всех банках. Если общий доход превышает этот лимит, то сумма превышения подлежит налогообложению НДФЛ по ставкам 13% либо 15%, в зависимости от размера дохода.

Кроме этого, Голубцова отметила, что проценты по вкладам, по которым ставка в течение календарного года не превышала 1%, не облагаются налогом. Это важный момент для вкладчиков, выбирающих более консервативные депозитные продукты с низким процентом.