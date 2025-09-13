Гардеробщик за 250 тысяч в месяц: топ-5 самых неожиданных вакансий сентября

В России появилась вакансия вип-гардеробщика с зарплатой в 250 тысяч рублей в месяц. «Вечерняя Москва» собрала подборку других необычных вакансий.

За 250 тысяч рублей человек должен уметь деликатно работать с элитными тканями, премиальными аксессуарами, быть стрессоустойчивым, добросовестным и ответственным. График работы предлагается 3/3 или 3/2, а работать нужно по 12 часов в день. За хорошую работу соискателю обещают социальный пакет, премии и компенсацию транспортных расходов.

А еще пару недель назад в сети обнаружили вакансию тестировщика матрасов. Зарплата — 150–200 тысяч рублей в месяц. «Гуру искусства отдыха» должен будет ежедневно спать на разных матрасах и сразу после сна тщательно записывать свои впечатления, эмоции и уровень комфорта, чтобы бренды могли совершенствовать свою технологию.

От 65 до 80 тысяч рублей готовы платить гиду и дегустатору меда на одной из экскурсионных пасек в России. Человек должен быть харизматичным, обладать ораторскими способностями и, конечно, любить пчел. В обязанности дегустатора также будет входить проведение регулярных и насыщенных экскурсий для гостей пасеки.

Еще одна необычная вакансия может стать мечтой, пожалуй, каждого ребенка. Тайный посетитель парков развлечений будет получать 15 тысяч рублей ежемесячно. Все, что требуется от юного профессионала — ежедневно погружаться в мир адреналина, оценивать и проверять аттракционы на качество.

Для фанатов аниме тоже приготовили интересную вакансию. Одна из иностранных компаний ищет удаленно работающего эксперта-консультанта по вселенной... Покемонов (аниме, снятое по мотивам одноименной серии видеоигр и являющееся частью медиа франшизы «Покемон». — «ВМ»)! За 849 тысяч рублей в месяц человек должен знать все об этой вселенной и обеспечивать ее стратегическое развитие через исследования и социальные опросы.

