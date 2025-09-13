В Госдуме захотели повысить надбавку к пенсии до уровня МРОТ

В Государственной Думе захотели повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Инициативу разработала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект предлагает установить надбавку к пенсиям после 80 лет равной МРОТ, который по состоянию на 2025 год, равен 22 440 рублей.

Слуцкий объяснил, что мера поможет усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

«Дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — добавил он.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что периоды декретного отпуска входят в трудовой стаж и позволяют сохранить право на получении пенсии. Она отметила, что декретный отпуск может даже увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.