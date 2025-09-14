Дачников предупредили об осеннем штрафе

Юрист Михаил Салкин предупредил владельцев дачных участков о возможном штрафе в сумме до 15 тысяч рублей за сжигание сухой травы. В случае причинения крупного материального ущерба может наступить уголовная ответственность с лишением свободы на срок до одного года.

«Сжигание травы на земельном участке может быть расценено как нарушение пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КРФоАП», – комментирует юрист для «News.ru».

Специалист пояснил, что при возникновении пожара в результате сжигания растительности и причинении ущерба, превышающего 250 тысяч рублей, может быть применена статья 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

Эксперт подчеркнул важность соблюдения правил пожарной безопасности в весенне-летний период, когда риск возгораний значительно возрастает из-за сухой погоды. Нарушители противопожарного режима также могут привлекаться к административной ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях.

