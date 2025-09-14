Депутат рассказал, как получить пенсию 100 тысяч рублей

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что россияне смогут получать пенсию в размере 100 тысяч рублей при определенных условиях. По его словам, для этого требуется зарплата около 230 тысяч рублей и общий трудовой стаж порядка 53 лет.

© Вечерняя Москва

Он уточнил, что для назначения такой пенсии нужно накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Максимум за год можно получить 10 баллов, если доход до вычета налогов соответствует 230 тысячам рублей.

Никитин пояснил, что 100 тысяч рублей пенсии может обеспечить стаж 43 года до выхода на пенсию и еще 10 лет работы с учетом премиального коэффициента, когда баллы умножаются на 2,32. По его словам, такая схема позволяет значительно увеличить размер выплат для трудоспособных граждан.

Депутат отметил, что высокая пенсия доступна и для военных с выслугой около 35 лет и довольствием 120 тысяч рублей, а также для некоторых Героев России. Он добавил, что еще больше можно получать при отчислениях в негосударственные пенсионные фонды, накопив около 300 дополнительных баллов, передает РИА Новости.

По инициативе партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким разработан законопроект, который повышает доплату к пенсиям для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимальной оплаты труда.