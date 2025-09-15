Фишинговая активность мошенников может вырасти на фоне заседания ЦБ

Фишинговая активность мошенников может вырасти на фоне сентябрьского заседания Центрального банка России и обсуждения ключевой ставки. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

© Газета.Ru

По словам специалистов компании BI.ZONE, аналогичная ситуация наблюдалась в июне-июле 2025 года, когда ожидалось снижение ключевой ставки. Тогда в доменной зоне .ru фиксировался резкий рост числа доменов, связанных с инвестициями и выгодными вкладами, отметили в организации.

Руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин добавил, что на фоне сентябрьского заседания регулятора мошенники могут увеличить количество фишинговых сообщений от якобы представителей банков.

В них злоумышленники предложат открыть вклад под более высокий процент или взять кредит на льготных условиях, уточнил эксперт. "Кроме того, возможно появление схем с предложением приобрести активы, которые не пострадают от изменения ставки: золото или криптовалюту", - сказал Фомин.

13 сентября сообщалось, что мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана россиян, выманивая коды от портала "Госуслуги" под предлогом подтверждения места жительства, а затем убеждая перевести деньги на "безопасный счет" из-за якобы попытки их хищения для спонсирования Вооруженных сил Украины.