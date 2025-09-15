В России оказалась самая низкая безработица среди всех стран G20

В России по итогам второго квартала 2025 года была самая низкая безработица среди всех стран G20 ("Большая двадцатка"). Доля безработных в РФ в июне составила рекордно низкие 2,2%, что на 0,1% меньше, чем в марте.

Чуть выше, чем в России, безработица оказалась в Японии – 2,5%. На этом уровне она остается уже второй квартал подряд. На третьем месте расположилась Южная Корея с показателем в 2,6% (в марте было 2,9%).

Далее идет Мексика, где уровень безработицы за второй квартал вырос сразу на полпроцента – до 2,7%, следует из анализа РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

При этом единственной страной G20, где зарегистрировали двузначную безработицу, оказалась Южно-Африканская Республика. Ситуация там продолжает ухудшаться – в июне безработных в стране было уже 33,2%, тогда как в марте – 32,9%.