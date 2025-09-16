В России значительно сократили разрыв между богатыми и бедными

В 2025 году в России разрыв в зарплатах между самыми богатыми и бедными россиянами сократился до 7,5 раз — это минимум с 2000 года, сообщают «Известия» со ссылкой на группу профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний FinExpertiza.

Причины сокращения разрыва — рост зарплат низкооплачиваемых работников из-за дефицита кадров и повышение МРОТ, говорится в материале. Как отмечается, до пандемии разрыв увеличивался до восьми раз, но к 2023 году снова сократился до 7,7 раз. За последние два года зарплаты низкооплачиваемых выросли на 38%, топовых — на 34%.

Отмечается, что наибольший разрыв в доходах — в сфере персональных услуг (11 раз), IT и связи (11 раз) и финансовом секторе (9,5 раза). Минимальная дифференциация — в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ЖКХ и обрабатывающих производствах (около пяти раз).

Самые низкие зарплаты — у уборщиц, сиделок, неквалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и торговле. Самые высокие — у топ-менеджеров крупных компаний и IT-специалистов. Разрыв также зависит от региона: минимальное неравенство — в Тыве (3,6 раза), максимальное — в Москве (8,7 раза). Для сокращения разрыва в нижней части шкалы зарплаты Минтруд планирует повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

