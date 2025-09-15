Российские инвесторы пригрозили Бельгии международным арбитражем

Российские инвесторы впервые попытаются через международный арбитраж вернуть активы, заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear. В начале сентября юридическая фирма «Дякин, Горцунян и партнеры» направила властям Бельгии уведомление о споре от имени двух частных лиц, сообщают «Ведомости».

Уведомление направлено в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между СССР и Россией как его правопреемницей с одной стороны и Бельгией с Люксембургом — с другой. Личности инвесторов не раскрываются, но оба не включены в санкционные списки, отмечает издание.

Среди претензий — невыполнение обязанности поощрять инвестиции, нарушение принципов справедливого отношения и защиты от произвольных мер, а также права на беспрепятственный перевод денежных средств.

По истечении шести месяцев с даты уведомления инвесторы смогут передать спор на рассмотрение в Стокгольмский арбитраж или создать специальный арбитраж в соответствии с регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли. К разбирательству могут присоединиться и другие истцы.

Одновременно те же инвесторы намерены добиваться в суде Евросоюза отмены части 18-го пакета европейских санкций. По их мнению, этот пакет незаконно ограничивает доступ к правосудию и возможность подачи иска в арбитраж. Документ принят в июле нынешнего года и дал странам союза право отказать в исполнении арбитражных решений по инвестиционным спорам против европейских государств.

«Бельгии выгоднее высвободить активы, чем вести длительный и дорогостоящий спор, в котором можно и проиграть», — считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

Однако эксперт не исключает принципиальную позицию страны.

Активы российских инвесторов заблокированы из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария. Большая часть ценных бумаг подпала под блокировку, поскольку учитывалась в Euroclear — он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до введения ограничений против российского депозитария летом 2022 года.