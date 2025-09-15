Россия отстает: почему пенсионеры за рубежом живут лучше

Британское издание The Financial Times выпустило материал, в котором описываются пенсионные проблемы развитых государств.

В частности, сообщается, что во Франции и Великобритании государственные выплаты пожилым растут быстрее, чем в других европейских странах, что увеличивает госдолг. В Великобритании расходы на здравоохранение и пенсии выросли вдвое с 2000-х, при этом доходы не увеличились, что ведет к росту заимствований. В 2024/25 финансовом году на пенсии и здравоохранение в Великобритании уйдет 475 млрд фунтов стерлингов, тогда как на оборону – 56 млрд. Уровень жизни британских пенсионеров растет быстрее остальных, что может привести к бедности молодого поколения, говорится в статье газеты.

Также авторы обращают внимание на то, что во Франции пенсионеры получают больше и раньше на несколько лет, чем в других странах Запада. Средний доход пенсионеров превышает доход трудоспособного населения. В 2025 году в Великобритании на пенсии и здравоохранение уйдет 2,5% ВВП, во Франции – 2,8%, тогда как в большинстве европейских стран – 1,5%.

Кроме того, в материале подчеркивается, что в России уровень жизни пенсионеров значительно ниже, чем у работающих. Средняя пенсия составляет 23,4 тыс. руб., а зарплата – 103 тыс. руб. Доля пенсионеров – более 40 млн человек, или каждый четвертый житель. В 2025 году на пенсии будет выделено 11 трлн руб. Базовый дефицит пенсионной системы сократился: отчисления с зарплат покрыли 86% расходов на пенсии в 2024 году. Расходы на пенсии составляют 5,5% ВВП.

В Белоруссии расходы на пенсии – 9% ВВП, пенсионером является каждый четвертый житель. Средняя пенсия превышает треть средней зарплаты. В Казахстане пенсионеры составляют 12,5% населения, на их пенсии выделено 4,2 трлн тенге (622 млрд руб.), что составляет 3% ВВП.

Ранее депутат думы Московской области Анатолий Никитин заявил, что россияне, получавшие зарплату в 230 тыс. рублей и имеющие 53 года трудового стажа, могут претендовать на получение пенсии в размере 100 тыс. рублей.