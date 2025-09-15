Минтруд рекомендовал регионам увеличить выплаты по маткапиталу

Размер регионального материнского капитала в разных субъектах России колеблется от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, и Минтруд рекомендует индексировать эти выплаты, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда.

Котяков заявил о необходимости индексировать региональные материнские капиталы, передает ТАСС. Сейчас в разных субъектах РФ размер выплат варьируется от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

По словам Котякова, в ряде областей отсутствует индексация или применяются критерии нуждаемости для получения маткапитала. Министр подчеркнул, что на федеральном уровне эта мера направлена на стимулирование новых рождений, поэтому критерии нуждаемости для региональных программ могут быть нецелесообразны.

Котяков призвал региональные власти предусмотреть индексацию маткапитала, чтобы суммы соответствовали текущему индексу потребительских цен и отражали их рост. Министр также сообщил, что сейчас прорабатываются новые подходы к модернизации материнского капитала для усиления его влияния на рождение вторых и последующих детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд выявил многочисленные злоупотребления при использовании маткапитала. Семьи с детьми в Приамурье получили возможность оформить новые денежные выплаты.