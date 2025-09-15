В России подорожали гостиницы — по данным с января по август 2025 года, цены выросли на 24 процента. Об этом агентству «Москва» сообщил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Медианная цена при этом составила 7856 рублей.

«Число покупок выше на 18 процентов в сравнении год к году», — добавил Батюшенков.

Также он подчеркнул, что рост потребления наблюдается по большей части на региональном уровне.

Ранее эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые бюджетные направления для внутреннего туризма по России в сентябре 2025 года. Первое место отдали городу Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.