Стало известно, как изменятся пенсии в России в 2026 году

Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа. Об этом рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков в беседе с РИА Новости.

В частности, по его словам, с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда России.

Чирков подчеркнул, что вторая индексация коснется только страховых пенсий. Он уточнил, что доходы Соцфонда же будут формироваться из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат в России.

Глава Соцфонда Чирков рассказал, как будут индексировать пенсии в 2026 году

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин назвал россиянам условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей. По его словам, рассчитывать на такую сумму гражданин может при зарплате 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже в 53 года.