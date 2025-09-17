Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам на фоне сокращения ключевой ставки ЦБ.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам опроса кредитных организаций.

Так, руководитель сберегательных продуктов банка ДОМ.РФ Наталья Мульганова сообщила, что по накопительному счёту «Ультра», привязанному к ключевой ставке, ставки скорректировались до 15%.

В Т-Банке базовая ставка — 9%.

В ПСБ сообщили, что скорректировали условия по накопительным счетам заблаговременно — исходя из ожиданий по ставке.

«В настоящее время максимальная ставка по накопительному счёту составляет 17% годовых, базовая ставка — 5%», — заявили там.

