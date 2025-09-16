В России предложили еще один способ поддержать пенсионеров

Активисты общественного движения «Зов Народа» направили обращение в администрацию президента, в котором выразили просьбу закрепить за пенсионерами угольных регионов, имеющими статус ветеранов труда и выслугу лет, право на получение бесплатного угля для отопления в объеме не менее 10 тонн, передает Life.ru.

В обращении подчеркивается тяжелое финансовое положение пенсионеров угольной отрасли и несоблюдение обязательств по обеспечению их углем. Организация выступает за закрепление этого права в законодательстве, предоставление государственных гарантий и выделение средств на закупку угля. Бесплатный уголь рассматривается как проявление социальной справедливости и мера поддержки угледобывающих предприятий.

Для реализации этой инициативы предлагается создать единый реестр ветеранов угольной промышленности, определить объем бесплатного угля, порядок его закупок и организовать бесплатную доставку.

Ранее СМИ сообщали о повышении социальных выплат и пенсий ко Дню пожилого человека 1 октября. В разных регионах предусмотрены разовые выплаты для пенсионеров, индексация пенсий, пособий, компенсаций и ежемесячных выплат. Также индексируются пособия на детей и вознаграждения для приёмных родителей.