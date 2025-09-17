Россияне не справляются с кредитами

22% россиян не справляются с погашением своих кредитов. 18,5% заемщиков тратят на займы более половины своего бюджета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Снижение ключевой ставки, безусловно, приведет к удешевлению кредитов и оживлению спроса на заемные средства, однако на фоне текущего уровня закредитованности населения это несет и определенные риски, предупреждает ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев. Уже сегодня около 22% россиян сталкиваются с трудностями при погашении долгов, а почти пятая часть заемщиков тратит на обслуживание кредитов свыше половины своего бюджета. По международным стандартам «здорового» кредитования безопасный уровень не должен превышать 30% доходов, и этот порог в России массово нарушен, подчеркивает эксперт.

Таким образом, мы видим, что система подошла к точке напряжения: с одной стороны, банки стимулируются к выдаче новых займов за счет снижения стоимости ресурсов, с другой, платежеспособность домохозяйств ограничена. Это не означает автоматического кредитного кризиса, но риск волны просрочек и реструктуризаций существует, считает аналитик.