Россияне не справляются с кредитами
22% россиян не справляются с погашением своих кредитов. 18,5% заемщиков тратят на займы более половины своего бюджета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
Снижение ключевой ставки, безусловно, приведет к удешевлению кредитов и оживлению спроса на заемные средства, однако на фоне текущего уровня закредитованности населения это несет и определенные риски, предупреждает ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев. Уже сегодня около 22% россиян сталкиваются с трудностями при погашении долгов, а почти пятая часть заемщиков тратит на обслуживание кредитов свыше половины своего бюджета. По международным стандартам «здорового» кредитования безопасный уровень не должен превышать 30% доходов, и этот порог в России массово нарушен, подчеркивает эксперт.
Таким образом, мы видим, что система подошла к точке напряжения: с одной стороны, банки стимулируются к выдаче новых займов за счет снижения стоимости ресурсов, с другой, платежеспособность домохозяйств ограничена. Это не означает автоматического кредитного кризиса, но риск волны просрочек и реструктуризаций существует, считает аналитик.
«В краткосрочной перспективе снижение ставок, скорее всего, приведет к росту рефинансирования и попытке заемщиков облегчить долговую нагрузку. Но в долгосрочном горизонте при сохранении высокой доли расходов на кредиты давление на банковский сектор и рост проблемной задолженности могут усилиться. Таким образом, дальнейшая динамика будет зависеть не столько от уровня ставок, сколько от роста реальных доходов населения и способности банков правильно оценивать кредитные риски», — резюмирует Игорь Расторгуев.