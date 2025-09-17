В России хотят расширить возможности использования маткапитала

Общественное движение «Зов Народа» обратилось в Государственную думу с предложением разрешить использование материнского капитала для проведения инженерных коммуникаций в частных домах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту обращения, одной из главных проблем для многих семей, особенно проживавших в сельской местности или небольших городах, является нехватка базовых коммунальных услуг в жилых помещениях, таких как электричество, водоснабжение, отопление и канализация. В условиях ограниченного бюджета многие семьи вынуждены приобретать или строить жилье, не подключенное к коммуникациям, или же делать это самостоятельно.

Авторы инициативы считают, что эта мера ускорит завершение строительства и реконструкции жилых объектов, делая их пригодными для проживания круглый год. Кроме того, они полагают, что это улучшит доступность комфортного жилья для семей с детьми, особенно в небольших населенных пунктах и сельской местности.

Активисты движения полагают, что увеличение числа способов применения сертификата будет значимым шагом в реализации государственной политики поддержки семьи, материнства и детства. Это также будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к ноябрю текущего года правительство РФ завершит подготовку предложений по обновлению программы материнского капитала. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина.