Еще дешевле: авиаперелеты по России хотят сделать доступнее

На совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость удешевления внутренних авиаперелетов. Об этом сообщают «Известия».

Издание напоминает о том, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу увеличить внутренние перевозки в полтора раза к 2030 году. Сенатор Иван Абрамов отметил, что в 2025 году на субсидирование перелетов выделено 24 млрд рублей, и возможно увеличение этой суммы. Он также подчеркнул важность обновления авиапарка, контроля тарифов аэропортов и расширения конкуренции на рынке.

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко добавил, что субсидии помогают развивать малые аэропорты и укреплять экономику регионов. В 2025 году в программу включено 303 рейса.

Ольга Позднякова из «Народного фронта» отметила, что расширение программы субсидирования важно для оживления экономики регионов и развития внутреннего туризма. Меры включают снижение налогов для авиакомпаний, субсидии на инфраструктуру и льготные билеты для молодежи, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

Ранее генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский 4 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что аэропортовые расходы на Дальнем Востоке могут вырасти до 27% от стоимости авиабилета к 2026 году по сравнению с 8% в 2024 году.