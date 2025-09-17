Удар по кошельку: россияне столкнулись с непосильной кредитной нагрузкой

Каждый пятый гражданин РФ испытывает трудности с обслуживанием своих кредитов, что становится для них чрезмерной финансовой нагрузкой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, который провела Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП).

В настоящее время 22% граждан испытывают трудности с своевременным погашением кредитов. Почти 21% опрошенных оценивают свою долговую нагрузку как чрезмерно высокую. В свою очередь, около 18,5% заемщиков сообщили, что расходы на обслуживание кредитов составляют более половины их бюджета, хотя норма предусматривает не более 30%, заявил глава КонфОП Дмитрий Янин. По его словам, более высокие показатели свидетельствуют о «нездоровом кредитовании».

Лишь 13 процентов должников готовы применить предусмотренный законом способ выхода из сложной финансовой ситуации и инициировать процедуру банкротства. Это во многом связано с тем, что многие граждане плохо осведомлены об этом процессе. Например, 55 процентов опрошенных заявили, что вообще не знают о процедуре банкротства, а еще 14 имеют лишь общее представление о ней. Правовой механизм, который должен служить спасательным кругом, остаётся для большинства неизвестным и пугающим, подчеркнул Янин.

В свете сложившейся ситуации специалисты рекомендуют гражданам с чрезмерной долговой нагрузкой в первую очередь обратиться в банки, выдавшие им кредиты. Помимо процедуры банкротства, финансовые учреждения могут предложить несколько альтернативных способов урегулирования финансового кризиса. Среди них — рефинансирование, которое позволяет снизить ежемесячные платежи за счет увеличения срока погашения долга, а также перевод задолженности в другой банк.