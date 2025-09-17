Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Минфина.

Ведомство не уточнило, кому именно была начислена зарплата в цифровых рублях.

Отмечается, что бюджетные выплаты в этой форме будут производиться лишь по желанию получателей.

— Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, — цитирует сообщение Минфина РБК.

Оплата цифровым рублем постепенно тестируется различными банками. Так, 1 сентября, в Санкт-Петербургском аэропорту успешно прошла первая оплата цифровыми рублями с помощью QR-кода.

С 1 октября 2025 года пройдет тестовое внедрение цифрового рубля, с помощью которого в дальнейшем будут начислять разные виды социальных выплат: стипендии, выплаты из федерального бюджета или пенсии. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, как после нововведения пенсионеры будут получать выплаты и насколько это может быть удобно.