Российским бюджетникам предрекли выплаты зарплаты цифровыми рублями

В первую очередь выплата заработных плат цифровыми рублями будет происходить в бюджетной сфере. Об этом сообщил «Известиям» ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Государство традиционно начинает апробацию новых финансовых инструментов именно на бюджетниках: это наиболее управляемый и масштабный сегмент», — пояснил он.

В первую очередь речь идет о работниках федеральных и региональных ведомств, учителях, врачах, сотрудниках госкомпаний. Переход к цифровому рублю в частном секторе будет происходить более медленно.

Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Минфина.

Ведомство не уточнило, кому именно была начислена зарплата в цифровых рублях.

Отмечается, что бюджетные выплаты в этой форме будут производиться лишь по желанию получателей.

— Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, — цитирует сообщение Минфина РБК.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в своем Telegram-канале, что 17 сентября первым в России получил зарплату в цифровых рублях. Деньги пришли на электронный кошелек парламентария на платформе Центробанка.

Депутат рассказал, что протестировал переводы и платежи со своего счета, сделав пожертвования двум благотворительным организациям, помогающим детям, и оплатив заказ по QR-коду в московском кафе. Таким образом Аксаков убедился в работоспособности системы.

«Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного», — поделился планами законодатель.

В России начнут внедрять технологию цифрового рубля на массовом уровне с 1 сентября 2026 года. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ее словам, подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля. Перечень статей определит кабмин совместно с Банком России. А с начала 2026-го станет возможным такое исполнение всех доходов и расходов бюджета.

Также ожидается, что к началу массового внедрения все крупные торговые сети и банки получат возможность совершать операции при помощи цифрового рубля.

Внедрение цифрового рубля предусматривает, среди прочего, переход к оплатам юридическими лицами в цифровых рублях в пользу физических лиц.

В документе «Основные направления развития финансового рынка РФ» отмечается, что такие операции будут включать также выплаты по реестрам, сообщает ИА DEITA.RU.

В нем уточняется, что работа по подключению банков и торгово-сервисных организаций, обязанных законом обеспечивать гражданам возможность совершать операции с цифровым рублём, будет осуществляться поэтапно.

Кроме того, планируется расширение функционала платформы цифрового рубля, включая прием платежей от физических и юридических лиц в бюджеты бюджетной системы (X2G), выплаты с юридических лиц гражданам (B2C), в том числе по реестрам, а также развитие смарт-контрактов на платформе цифрового рубля.

Центральный банк также намерен реализовать ряд крупных проектов в области цифровизации. Особое внимание уделяется развитию универсального QR-кода и подключению к нему новых платежных сервисов банков.

По словам регулятора, универсальный QR-код упрощает и стандартизирует пользовательский опыт, обеспечивает использование существующих платежных решений (СБП, банковские сервисы) и облегчает интеграцию новых, в том числе расчетов цифровым рублём.

Также планируется активное распространение платежей через Систему быстрых платежей и карты «Мир» с использованием биометрических персональных данных. Реализация этих мероприятий запланирована на период 2026–2028 годов.

Внедрение цифрового рубля удешевляет расчеты для граждан и бизнеса, усиливает управляемость целевых выплат и снижает транзакционные издержки экономики. Об этом RuNews24.ru 15 сентября заявила эксперт в сфере экономики Юлия Шайхразеева.

Она напомнила, что в России действует двухуровневая банковская система, где Центральный Банк выступает оператором, а доступ пользователей осуществляется через банки-участники. Как отметила эксперт, тарифы для операций с цифровым рублем распределены следующим образом: нулевые комиссии для граждан при переводах, 0,3% для бизнеса при приеме платежей (с потолком в 1500 рублей), 0,2% для ЖКХ (до 10 рублей), а для юридических лиц установлены фиксированные 15 рублей за перевод.

«Эти ставки значительно ниже традиционного карточного эквайринга, который в рознице составляет 1,5—2,5%», — уточнила Шайхразеева.

Однако, по ее словам, внедрение цифрового рубля может быть серьезным вызовом для банковского сектора. По оценкам экспертов, потери комиссионной выручки банков после масштабирования проекта могут достигать 50 миллиардов рублей ежегодно, а за пятилетний период — до 250 миллиардов рублей. Особенно болезненно это скажется на лидерах эквайрингового рынка.

Шайхразеева также обратила внимание на усиление государственного контроля над финансовыми потоками. Так, с 1 июня Росфинмониторинг получил полномочия в одностороннем порядке приостанавливать операции, если посчитает их подозрительными, а с 1 сентября банки обязаны проверять снятия на признаки мошенничества и при срабатывании критериев вводить ограничения на операции с наличными.

По мнению собеседницы издания, банкам придется адаптироваться к новым реалиям и смещать фокус с комиссионных доходов на некомиссионные сервисы. Главный вопрос ближайшего будущего заключается в том, как сохранить баланс между эффективностью и контролем, удобством использования и сохранением приватности финансовых операций, заключила она.

